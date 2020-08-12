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12 августа 2020, 10:50 [ «Аргументы Недели» ]

Военнослужащий Нацгвардии Украины возле здания Верховной Рады, Pavlo_bagmut / globallookpress.com

Игорь Луценко, бывший депутат Верховной Рады, предложил объединить Украину и Белоруссию в одно государство. Соответствующий пост политик разместил на своей странице в социальной сети Facebook.

Отвечая пользователям соцсети в комментариях к публикации, Луценко отметил, что украинцы и белорусы проживали совместно «в течение последней тысячи лет». Кроме того, экс-парламентарий сослался на «социологию», свидетельствующую о «хороших тенденциях» к объединению двух стран.

Ранее в среду сообщалось, что Александр Суриков, бывший российский посол в Минске, озвучил главную цель акций протеста в Белоруссии, которые вспыхнули после выборов президента.