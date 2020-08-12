Бывший депутат Верховной Рады предложил объединить Украину и Белоруссию
12 августа 2020, 10:50[ «Аргументы Недели» ]
Игорь Луценко, бывший депутат Верховной Рады, предложил объединить Украину и Белоруссию в одно государство. Соответствующий пост политик разместил на своей странице в социальной сети Facebook.
Отвечая пользователям соцсети в комментариях к публикации, Луценко отметил, что украинцы и белорусы проживали совместно «в течение последней тысячи лет». Кроме того, экс-парламентарий сослался на «социологию», свидетельствующую о «хороших тенденциях» к объединению двух стран.
Ранее в среду сообщалось, что Александр Суриков, бывший российский посол в Минске, озвучил главную цель акций протеста в Белоруссии, которые вспыхнули после выборов президента.
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