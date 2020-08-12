Бывший посол России в Минске раскрыл главную цель акций протеста в Белоруссии

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12 августа 2020, 10:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Интерфакс»

Белорусская оппозиция, Attila Husejnow / globallookpress.com

Александр Суриков, бывший глава дипломатического представительства Российской Федерации в Белоруссии, раскрыл главную цель акций протеста в соседней стране, начавшихся после президентских выборов. По данному вопросу экс-посол высказался в беседе со СМИ.

Как отметил Суриков, давший комментарий «Интерфаксу», против действующего главы государства Александра Лукашенко выступает в основном молодежь, при этом часть лидеров оппозиции находится в Чехии. По словам бывшего посла, главная цель протестов – «разорвать Россию и Белоруссию».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что политолог Геворг Мирзаян назвал «самый страшный» сценарий развития белорусской протестной кампании.