Аналитик назвал «самый страшный» вариант развития акций протеста в Белоруссии

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11 августа 2020, 20:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Украина.ру»

Участники акции протеста белорусской оппозиции, Attila Husejnow / globallookpress.com

Политический эксперт Геворг Мирзаян обозначил «самый страшный» сценарий развития акций протеста, вспыхнувших в Белоруссии после выборов президента. По данному вопросу аналитик высказался в беседе с журналистами.

Мирзаян отметил, что Майдана в стране не будет, так как для этого не созрели необходимые условия. Среди них «предательство элит» и отказ правоохранителей подчиняться приказам властей.

По словам политолога, «самое страшное, что может произойти» в Белоруссии, - массовое пролитие крови. Если данный сценарий реализуется, вина за это будет лежать на президенте Александре Лукашенко, заявил Геворг Мирзаян.

Ранее Мирзаян назвал единственный сценарий сохранения Лукашенко на его посту.