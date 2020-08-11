Озвучен вероятный срок ухода Александра Лукашенко с поста президента Белоруссии

Как пишет издание «Утро.ру», Соловей заявил, что Лукашенко попросил влиятельные силы в Белоруссии, а также Москву и Пекин дать ему год на подготовку к отставке. Когда этот срок выйдет, политик должен покинуть свой пост, отметил эксперт.
Ранее сообщалось, что Андрей Илларионов, бывший советник президента РФ, констатировал «разгромное поражение» Лукашенко на прошедших выборах. По данным Илларионова, действующий глава государства на самом деле смог набрать от 10% до 15% голосов.
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