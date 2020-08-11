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Озвучен вероятный срок ухода Александра Лукашенко с поста президента Белоруссии

, 15:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Утро.ру»

Озвучен вероятный срок ухода Александра Лукашенко с поста президента Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко может уйти с занимаемой им должности через год. С соответствующим прогнозом выступил российский политолог Валерий Соловей, сообщают интернет-СМИ.

Как пишет издание «Утро.ру», Соловей заявил, что Лукашенко попросил влиятельные силы в Белоруссии, а также Москву и Пекин дать ему год на подготовку к отставке. Когда этот срок выйдет, политик должен покинуть свой пост, отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что Андрей Илларионов, бывший советник президента РФ, констатировал «разгромное поражение» Лукашенко на прошедших выборах. По данным Илларионова, действующий глава государства на самом деле смог набрать от 10% до 15% голосов.

ДЦ

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