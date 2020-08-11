Бывший советник Путина заявил о «разгромном поражении» Лукашенко на выборах
11 августа 2020, 14:56[ «Аргументы Недели» ]
Белорусский президент Александр Лукашенко потерпел «разгромное поражение» на состоявшихся в прошлое воскресенье выборах главы государства. С таким заявлением выступил Андрей Илларионов, бывший советник российского лидера Владимира Путина.
Согласно утверждению Илларионова, ставшего собеседником киевского журналиста Дмитрия Гордона, данные экзитполов показывают, что соперник Лукашенко Светлана Тихановская набрала в пять-шесть раз больше голосов, чем действующий президент. По словам экс-советника Путина, результат оппозиционного кандидата - 70 – 75%, тогда как у Лукашенко - от 10% до 15%.
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