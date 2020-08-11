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В окружении Тихановской раскрыли детали бегства соперницы Лукашенко из Белоруссии

, 12:37 [ «Аргументы Недели» ]

В окружении Тихановской раскрыли детали бегства соперницы Лукашенко из Белоруссии
Светлана Тихановская, фото со страницы политика во «ВКонтакте»

В команде Светланы Тихановской раскрыли подробности ее бегства из Белоруссии в Литву. По данному вопросу высказалась Ольга Ковалькова, доверенное лицо соперницы президента Александра Лукашенко на прошедших выборах главы государства.

Как поведала Ковалькова, Тихановскую вывезли из страны белорусские власти. Бывший кандидат уехала вместе с Марией Мороз, руководителем ее штаба. По словам Ольги Ковальковой, процитированной авторами Telegram-канала TUT.BY, решение Тихановской покинуть Белоруссию сделало возможным освобождение Мороз, которую задержали силовики.

Ранее сообщалось, что эксперт Сергей Марков озвучил причины «провала Майдана» против Лукашенко.

ДЦ
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