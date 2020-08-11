Светлана Тихановская уехала из Белоруссии в Литву

11 августа 2020, 09:21[ «Аргументы Недели» ]Источник: Twitter
Утром во вторник, 11 августа, стало известно, что кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская уехала в Литву. Об этом ранее сегодня заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.
Подчеркивается, что Светлана Тихановская в настоящий момент находится в Литве. Уточняется также, что она в безопасности.
Напомним, в минувшее воскресенье в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно данным ЦИК, действующий глава страны Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов, а на втором месте находится Светлана Тихановская с 10,09%. В штабе Тихановской подчеркнули, что не признают вышеуказанные результаты и отметили, что данные с участков во всех районах республики показывают, что на самом деле она набрала 70-80% голосов избирателей.
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