Светлана Тихановская уехала из Белоруссии в Литву

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11 августа 2020, 09:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

Светлана Тихановская и Александр Лукашенко, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Утром во вторник, 11 августа, стало известно, что кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская уехала в Литву. Об этом ранее сегодня заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.

Подчеркивается, что Светлана Тихановская в настоящий момент находится в Литве. Уточняется также, что она в безопасности.

Напомним, в минувшее воскресенье в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно данным ЦИК, действующий глава страны Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов, а на втором месте находится Светлана Тихановская с 10,09%. В штабе Тихановской подчеркнули, что не признают вышеуказанные результаты и отметили, что данные с участков во всех районах республики показывают, что на самом деле она набрала 70-80% голосов избирателей.