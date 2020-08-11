Российский политолог назвал причины «провала Майдана» против Александра Лукашенко

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11 августа 2020, 11:50 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Xinhua / globallookpress.com

Усилия белорусских оппозиционеров по отстранению от власти президента Александра Лукашенко обернулись неудачей. Соответствующую точку зрения на своей странице в социальной сети Facebook высказал Сергей Марков, российский политический эксперт.

Аналитик перечислил в своей публикации причины «провала Майдана». Среди них то, что в Белоруссии «нет олигархов», поэтому оппозицию некому спонсировать. Также Марков указал, что в бывшей советской республике отсутствует «свобода финансирования западными фондами НКО». Поэтому не сформирована «армия активистов», которая может бороться с властями на профессиональной основе.

Кроме того, политолог отметил, что в Белоруссии не наблюдается такого сильного раскола, как на Украине, где существуют значительные противоречия между Западом и Юго-Востоком.

Ранее сообщалось, что в парламенте РФ назвали сфабрикованным результат белорусского президента Александра Лукашенко на выборах, состоявшихся в минувшее воскресенье.