В Госдуме назвали сфабрикованным результат Лукашенко на выборах президента

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11 августа 2020, 10:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Газета.Ru»

Депутат Госдумы РФ Константин Затулин, Viktor Chernov / globallookpress.com

В Государственной Думе РФ назвали сфабрикованным результат, продемонстрированный на выборах президента Белоруссии действующим главой государства Александром Лукашенко. С таким заявлением выступил депутат Константин Затулин.

Как отметил парламентарий, ставший собеседником представителей СМИ, для президентской кампании в соседней стране были характерны «тотальная фальсификация и дезинформация». Согласно официальным данным, Лукашенко набрал по итогам голосования около 80%. По мнению Затулина, реальный результат белорусского лидера не соответствует этой цифре.

Ранее эксперт Валерий Соловей сообщил о подготовке Александра Лукашенко к «эвакуации» из страны.