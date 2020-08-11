В Госдуме назвали сфабрикованным результат Лукашенко на выборах президента
11 августа 2020, 10:57[ «Аргументы Недели» ]Источник: «Газета.Ru»
В Государственной Думе РФ назвали сфабрикованным результат, продемонстрированный на выборах президента Белоруссии действующим главой государства Александром Лукашенко. С таким заявлением выступил депутат Константин Затулин.
Как отметил парламентарий, ставший собеседником представителей СМИ, для президентской кампании в соседней стране были характерны «тотальная фальсификация и дезинформация». Согласно официальным данным, Лукашенко набрал по итогам голосования около 80%. По мнению Затулина, реальный результат белорусского лидера не соответствует этой цифре.
Ранее эксперт Валерий Соловей сообщил о подготовке Александра Лукашенко к «эвакуации» из страны.
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