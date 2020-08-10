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Штаб Тихановской потребовал от Лукашенко мирной передачи власти в Белоруссии

, 12:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Штаб Тихановской потребовал от Лукашенко мирной передачи власти в Белоруссии
Выборы президента Белоруссии, Attila Husejnow / globallookpress.com

В штабе Светланы Тихановской, соперника президента Белоруссии Александра Лукашенко на состоявшихся накануне выборах главы государства, выступили с заявлением, касающимся ситуации, сложившейся в бывшей советской республике после голосования. Об этом информируют российские интернет-СМИ.

Как передает РИА Новости, в штабе не исключили новых протестов. Кроме того, там потребовали от Лукашенко мирной передачи власти.

Светлана Тихановская, которая, согласно официальным данным, набрала на выборах около 10%, считает, что одержала победу.

Ранее сегодня сообщалось, что Глеб Павловский, отечественный политолог, обвинил Александра Лукашенко в попытке силового захвата власти.

ДЦ

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