Политолог обвинил «обезумевшего от паники» Лукашенко в попытке силового захвата власти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается устроить силовой захват власти. С соответствующим обвинением в адрес руководителя соседней страны выступил Глеб Павловский, российский политический эксперт.
Минувшей ночью в Минске состоялись акции протеста оппозиции, оспаривающей результаты выборов главы государства, по итогам которых было объявлено о победе Лукашенко. Против активистов применили силу правоохранители.
По словам Павловского, ставшего собеседником «Московского комсомольца», «фактически речь идет о силовом захвате власти» со стороны Александра Лукашенко. Согласно точке зрения политолога, президент «обезумел от паники» и «ведет себя пока крайне глупо».
Ранее сообщалось, что Игорь Пелличчари, профессор из Италии, рассказал о «большой ошибке» Лукашенко, которую он совершил перед выборами.
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