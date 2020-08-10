Политолог обвинил «обезумевшего от паники» Лукашенко в попытке силового захвата власти

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10 августа 2020, 09:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Московский комсомолец»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Xinhua / globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается устроить силовой захват власти. С соответствующим обвинением в адрес руководителя соседней страны выступил Глеб Павловский, российский политический эксперт.

Минувшей ночью в Минске состоялись акции протеста оппозиции, оспаривающей результаты выборов главы государства, по итогам которых было объявлено о победе Лукашенко. Против активистов применили силу правоохранители.

По словам Павловского, ставшего собеседником «Московского комсомольца», «фактически речь идет о силовом захвате власти» со стороны Александра Лукашенко. Согласно точке зрения политолога, президент «обезумел от паники» и «ведет себя пока крайне глупо».

Ранее сообщалось, что Игорь Пелличчари, профессор из Италии, рассказал о «большой ошибке» Лукашенко, которую он совершил перед выборами.