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Профессор из Италии раскрыл «большую ошибку» Лукашенко перед выборами президента

, 11:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Профессор из Италии раскрыл «большую ошибку» Лукашенко перед выборами президента
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool / globallookpress.com

Игорь Пелличчари, профессор международных отношений из Италии, раскрыл просчет президента Белоруссии Александра Лукашенко перед выборами главы государства. По данному вопросу эксперт высказался в разговоре с российскими журналистами.

По словам Пелличчари, Лукашенко, спровоцировав своими действиями массовые протестные выступления в Белоруссии, привлек излишнее внимание к выборам, на которых западные страны, занимающиеся борьбой с пандемией COVID-19, «поставили крест». Согласно точке зрения профессора, это стало «большой ошибкой» президента.

Ранее в субботу сообщалось, что политолог Владимир Воля увидел в недавнем интервью Лукашенко Дмитрию Гордону готовность воевать с РФ.

ДЦ

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