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Политолог увидел в интервью Лукашенко Гордону готовность воевать с Россией

, 09:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитНавигатор»

Политолог увидел в интервью Лукашенко Гордону готовность воевать с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Alex Halada / globallookpress.com

Александр Лукашенко в ходе недавнего интервью Дмитрию Гордону дал понять гражданам Белоруссии, что настроен решительно и готов к военным действиям против Российской Федерации. Соответствующую точку зрения в разговоре с журналистами озвучил политический эксперт Владимир Воля.

Аналитик прокомментировал для интернет-ресурса «ПолитНавигатор» слова белорусского президента о сдаче Киевом Крыма без боя в 2014 году. По мнению Воли, данное заявление Лукашенко в беседе с Гордоном представляет собой метафору - «мы будем стрелять, если что».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Семен Пегов, отечественный военкор, допустил начало нового глобального конфликта из-за пойманных под Минском «российских боевиков».

ДЦ

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