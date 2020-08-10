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Российский политолог сообщил о подготовке Лукашенко к «эвакуации» из Белоруссии

, 20:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Век»

Российский политолог сообщил о подготовке Лукашенко к «эвакуации» из Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool / globallookpress.com

Период правления президента Белоруссии Александра Лукашенко подходит к концу, политик готовится покинуть страну. Об этом заявил российский политолог Валерий Соловей, информируют интернет-СМИ.

Как пишет издание «Век», эксперт отметил, что в бывшей советской республике назревает тяжелейший гражданский конфликт, который Лукашенко на посту главы государства не переживет. Согласно сведениям, оказавшимся в распоряжении Соловья, президент и его окружение в настоящий момент готовятся к «эвакуации». По словам политолога, часть финансовых активов, связанных с руководством Белоруссии, уже начала переправляться за границу.

Ранее в понедельник сообщалось, что Александр Лукашенко заявил о планах оппозиционеров штурмовать его резиденцию в Минске.

ДЦ

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