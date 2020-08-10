Лукашенко заявил о планах оппозиционеров штурмовать его резиденцию

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10 августа 2020, 14:51 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Alex Halada / globallookpress.com

Оппозиционно настроенные белорусы, вышедшие на улицы после завершения выборов президента, собирались брать штурмом резиденцию главы государства, которая расположена в минском Дворце независимости. С соответствующим заявлением выступил Александр Лукашенко, сообщают российские интернет-СМИ.

Как пишет РБК, президент Белоруссии также проинформировал, что, согласно имеющимся на данный момент сведениям, участники акций протеста также намеревались штурмовать здания, где находятся органы власти, в Новогрудке и Кореличах.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский спрогнозировал, что Лукашенко покинет Белоруссию в текущем или следующем году.