Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Лукашенко заявил о планах оппозиционеров штурмовать его резиденцию

, 14:51 [ «Аргументы Недели» ]

Лукашенко заявил о планах оппозиционеров штурмовать его резиденцию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Alex Halada / globallookpress.com

Оппозиционно настроенные белорусы, вышедшие на улицы после завершения выборов президента, собирались брать штурмом резиденцию главы государства, которая расположена в минском Дворце независимости. С соответствующим заявлением выступил Александр Лукашенко, сообщают российские интернет-СМИ.

Как пишет РБК, президент Белоруссии также проинформировал, что, согласно имеющимся на данный момент сведениям, участники акций протеста также намеревались штурмовать здания, где находятся органы власти, в Новогрудке и Кореличах.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский спрогнозировал, что Лукашенко покинет Белоруссию в текущем или следующем году.

ДЦ

Общество

Мишустин: медперсоналу, который борется с COVID-19, будут по-особому начислять стаж

Мишустин: медперсоналу, который борется с COVID-19, будут по-особому начислять стаж

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник, 10 августа, заявил, что медицинским работникам, которые занимаются борьбой с коронавирусом нового типа пенсионный стаж будут начислять особым образом.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью