Владимир Жириновский: Лукашенко покинет Белоруссию в 2020-м или 2021 году
10 августа 2020, 14:27[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Больше выборов президента Белоруссии с участием действующего руководителя страны Александра Лукашенко не будет. С соответствующим прогнозом в разговоре с представителями СМИ выступил Владимир Жириновский.
Ранее в понедельник стало известно, что во время акций оппозиции, вспыхнувших в Минске после выборов, пропал отечественный военкор Семен Пегов. Согласно данным, появившимся позже, Пегова избила и задержала белорусская милиция.
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