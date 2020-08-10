Владимир Жириновский: Лукашенко покинет Белоруссию в 2020-м или 2021 году

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10 августа 2020, 14:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, State Duma Russia / globallookpress.com

Больше выборов президента Белоруссии с участием действующего руководителя страны Александра Лукашенко не будет. С соответствующим прогнозом в разговоре с представителями СМИ выступил Владимир Жириновский.

Российский политик назвал события, происходящие в настоящий момент в соседнем государстве, агонией режима Лукашенко. Жириновский предсказал, что президент будет вынужден покинуть Белоруссию в 2020-м или 2021 году.

Ранее в понедельник стало известно, что во время акций оппозиции, вспыхнувших в Минске после выборов, пропал отечественный военкор Семен Пегов. Согласно данным, появившимся позже, Пегова избила и задержала белорусская милиция.