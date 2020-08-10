Российский военкор пропал во время акций протеста оппозиции в столице Белоруссии

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10 августа 2020, 12:51 [ «Аргументы Недели» ]

Акция протеста в Минске, Victor Lisitsyn / globallookpress.com

Семен Пегов, российский военный корреспондент, пропал во время акций протеста в Минске, вспыхнувших после завершения выборов президента Белоруссии. Об этом в Telegram проинформировали коллеги Пегова.

Как рассказал журналист Александр Коц, местонахождение Пегова неизвестно с минувшей ночи, его сотовый телефон в настоящий момент недоступен.

Согласно высказанным предположениям, военкора могли задержать белорусские силовики.

Ранее в понедельник сообщалось, что в штабе Светланы Тихановской, кандидата, объявившей о своей победе на выборах президента Белоруссии, не исключили проведения новых протестных акций.