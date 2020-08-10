Зюганов о беспорядках в Минске: «Оппозиция ничего не предлагает»

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10 августа 2020, 12:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Геннадий Зюганов, сайт Госдумы РФ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал ситуацию с массовыми беспорядками в Белоруссии. По его словам, местная оппозиция ничего не может предложит, кроме попыток организовать провокации.

«К сожалению, некоторые недальновидные люди потакали своре организаторов провокаций и дестабилизации. Любая дестабилизация Белоруссии непременно кинется в Россию, поэтому надо поблагодарить белорусский народ за то, что он проявил волю и благоразумие», - высказал он.

Зюганов отметил, что у белорусской оппозиции «ничего за душой нет, ни опыта, ни знаний». Он добавил, что послушал их программы, и они ничего не предлагают, кроме «вредного отрицания и попытки организовать провокации».

При этом политик поздравил белорусский народ и Александра Лукашенко с успешным проведением выборов, несмотря на мировой экономический кризис и коронавирусную пандемию.

Ранее свое мнение по данному вопросу высказали президент Украины Владимир Зеленский и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.