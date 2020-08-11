Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Политолог назвал единственный сценарий сохранения власти Лукашенко в Белоруссии

, 16:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Украина.ру»

Политолог назвал единственный сценарий сохранения власти Лукашенко в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool / globallookpress.com

Политолог Геворг Мирзаян обозначил единственный сценарий сохранения президентом Александром Лукашенко власти в Белоруссии. По данному вопросу специалист высказался в разговоре с представителями СМИ.

Как отметил Мирзаян, Лукашенко сможет удержаться на своем посту, только если останется в пророссийском лагере. В случае сближения президента Белоруссии с Западом, политика в короткие сроки отстранят от должности с помощью цветной революции, предсказал эксперт, ставший собеседником журналистов сайта «Украина.ру».

Ранее аналитик Валерий Соловей заявил о том, что Александр Лукашенко должен уйти в отставку через год.

ДЦ

Общество

Аналитик назвал единственную проблему России в случае начала наземной войны с США

Аналитик назвал единственную проблему России в случае начала наземной войны с США

Эксперт Михаил Александров назвал единственную проблему России в случае начала наземного вооруженного противостояния с Соединенными Штатами. По данному вопросу специалист высказался в беседе со СМИ.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью