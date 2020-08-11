Политолог назвал единственный сценарий сохранения власти Лукашенко в Белоруссии
11 августа 2020, 16:56[ «Аргументы Недели» ]Источник: «Украина.ру»
Политолог Геворг Мирзаян обозначил единственный сценарий сохранения президентом Александром Лукашенко власти в Белоруссии. По данному вопросу специалист высказался в разговоре с представителями СМИ.
Как отметил Мирзаян, Лукашенко сможет удержаться на своем посту, только если останется в пророссийском лагере. В случае сближения президента Белоруссии с Западом, политика в короткие сроки отстранят от должности с помощью цветной революции, предсказал эксперт, ставший собеседником журналистов сайта «Украина.ру».
Ранее аналитик Валерий Соловей заявил о том, что Александр Лукашенко должен уйти в отставку через год.
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