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В Бресте ОМОН применил светошумовые шашки

, 22:23 [ «Аргументы Недели» ]

В Бресте ОМОН применил светошумовые шашки
Протесты в Белоруссии. Фото: соцсети

В Бресте в результате стычек между митингующими и сотрудниками ОМОНа в ход пошли светошумовые шашки. Массовые протесты в Белоруссии начались после окончания президентских выборов.

Отмечается, что силовики начали применять светошумовые гранаты на пересечении проспекта Машерова и бульвара Космонавтов.  «Милиция взрывает светошумовые шашки, протестующие в ответ забрасывают силы правопорядка бутылками и мусорными баками. Люди наступают на ОМОН, сотрудники загородились щитами», - сообщает Sputnik Беларусь. Также в ход пошли резиновые пули.

Протестующие построили на проспекте баррикаду из скамеек, за которой укрываются от правоохранителей. Части заграждения используются в качестве оружия.

АБ

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