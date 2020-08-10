В Бресте ОМОН применил светошумовые шашки

В Бресте в результате стычек между митингующими и сотрудниками ОМОНа в ход пошли светошумовые шашки. Массовые протесты в Белоруссии начались после окончания президентских выборов.
Отмечается, что силовики начали применять светошумовые гранаты на пересечении проспекта Машерова и бульвара Космонавтов. «Милиция взрывает светошумовые шашки, протестующие в ответ забрасывают силы правопорядка бутылками и мусорными баками. Люди наступают на ОМОН, сотрудники загородились щитами», - сообщает Sputnik Беларусь. Также в ход пошли резиновые пули.
Протестующие построили на проспекте баррикаду из скамеек, за которой укрываются от правоохранителей. Части заграждения используются в качестве оружия.
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