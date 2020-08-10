В НАТО прокомментировали ситуацию в Белоруссии

10 августа 2020, 18:57[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс обеспокоен ходом выборов президента Белоруссии и в особенности протестными акциями, начавшимися после объявления результатов голосования.
Генсек отметил, что в НАТО не одобряют «насилие против мирных демонстрантов», а потому страны-участницы альянса просят Минск уважать права граждан на мирное изъявление своей позиции. «Союзники по НАТО выразили серьезную озабоченность ходом президентских выборов в Белоруссии. НАТО осуждает насилие против мирных демонстрантов. Необходимо уважать основные права, в том числе свободу слова и право на мирный протест», - сказал Столтенберг.
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