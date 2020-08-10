Глава Минздрава Белоруссии рассказал о состоянии людей, пострадавших во время протестов
10 августа 2020, 18:45[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник рассказал, как себя чувствуют пострадавшие в ходе протестов граждане. Он сообщил, что лечение проходят свыше полусотни гражданских, а также порядка 40 сотрудников МВД.
Караник заверил, что протестные акции закончились без жертв. Он опроверг слухи о мужчине, погибшем под колесами автозака. «Выяснилось, что 35-летний минчанин, ранее судимый за хулиганство, пытался на ходу запрыгнуть на один из спецавтомобилей МВД. Попытка оказалась неудачной, мужчина сорвался. Он был доставлен в больницу скорой медицинской помощи, где и находится сейчас», - рассказал министр. отмечается, что пострадавший поступил в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом губы и в состоянии алкогольного опьянения. Нынешнее состояние мужчины не вызывает беспокойства.
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