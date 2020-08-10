В МВД Белоруссии опровергли информацию о погибшем в ходе беспорядков в стране
10 августа 2020, 10:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В Министерстве внутренних дел Белоруссии утром в понедельник, 10 августа, опровергли информацию о том, что в ходе беспорядков в стране погиб человек. В ведомстве заявили, что погибших нет.
Ранее сегодня правозащитники сообщили, что в ходе акций протеста в Минске пострадали десятки граждан. На одного из мужчин якобы наехала спецтехника, вследствие чего он получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью.
Пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова заявили, что вышеуказанная новость не соответствует действительности и отметила, что в ходе протестов в стране не погиб ни один человек.
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