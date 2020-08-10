Правозащитники заявили, что во время беспорядков в Минске погиб человек

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10 августа 2020, 10:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

участники протестов в Минске, twitter.com/ilyapahomov

Утром в понедельник, 10 августа, правозащитники сообщили, что в результате беспорядков в столице Белоруссии Минске пострадали десятки человек. Уточняется также, что один из них скончался.

Белорусский правозащитный центр "Весна" утверждает, что во время массовых акций протеста в Минске человек получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью. На мужчину якобы наехала спецтехника.

Ранее сегодня стало известно, что, согласно предварительным итогам, действующий белорусский лидер Александр Лукашенко набрал на выборах президента Белоруссии 80,23% голосов.