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Правозащитники заявили, что во время беспорядков в Минске погиб человек

, 10:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Правозащитники заявили, что во время беспорядков в Минске погиб человек
участники протестов в Минске, twitter.com/ilyapahomov

Утром в понедельник, 10 августа, правозащитники сообщили, что в результате беспорядков в столице Белоруссии Минске пострадали десятки человек. Уточняется также, что один из них скончался.

Белорусский правозащитный центр "Весна" утверждает, что во время массовых акций протеста в Минске человек получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью. На мужчину якобы наехала спецтехника.

Ранее сегодня стало известно, что, согласно предварительным итогам, действующий белорусский лидер Александр Лукашенко набрал на выборах президента Белоруссии 80,23% голосов.

 

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По предварительным итогам выборов президента Белоруссии Александр Лукашенко набрал 80,23%

По предварительным итогам выборов президента Белоруссии Александр Лукашенко набрал 80,23%

Утром в понедельник, 10 августа, стало известно, что, согласно предварительным итогам, действующий белорусский лидер Александр Лукашенко набрал на выборах президента Белоруссии 80,23% голосов.

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