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Симоньян назвала условие для революции против Лукашенко в Белоруссии

, 16:43 [ «Аргументы Недели» ]

Симоньян назвала условие для революции против Лукашенко в Белоруссии
Журналист Маргарита Симоньян, Kremlin Pool / globallookpress.com

Для осуществления революции против белорусского президента Александра Лукашенко необходимо, чтобы силовики перешли на сторону протестующих. Соответствующую точку зрения в своем микроблоге в Twitter высказала российский журналист Маргарита Симоньян.

Согласно предположению, озвученному Симоньян, сотрудникам правоохранительным органов Белоруссии специально дали карт-бланш на применение насилия, чтобы не допустить их объединения с представителями оппозиции.

Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Марат Баширов выступил с прогнозом, согласно которому американцы могут перебросить на территорию Белоруссии «прокси-войска».

ДЦ

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