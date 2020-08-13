Симоньян назвала условие для революции против Лукашенко в Белоруссии
13 августа 2020, 16:43[ «Аргументы Недели» ]
Для осуществления революции против белорусского президента Александра Лукашенко необходимо, чтобы силовики перешли на сторону протестующих. Соответствующую точку зрения в своем микроблоге в Twitter высказала российский журналист Маргарита Симоньян.
Согласно предположению, озвученному Симоньян, сотрудникам правоохранительным органов Белоруссии специально дали карт-бланш на применение насилия, чтобы не допустить их объединения с представителями оппозиции.
Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Марат Баширов выступил с прогнозом, согласно которому американцы могут перебросить на территорию Белоруссии «прокси-войска».
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