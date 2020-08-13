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Оглашен прогноз о возможном вторжении «прокси-войск» США в Белоруссию ради свержения Лукашенко

, 09:29 [ «Аргументы Недели» ]

Оглашен прогноз о возможном вторжении «прокси-войск» США в Белоруссию ради свержения Лукашенко
Американские военные, U.S. Navy / globallookpress.com

Соединенные Штаты могут отправить в Белоруссию свои «прокси-войска» с целью свержения президента Александра Лукашенко. С соответствующим прогнозом выступил Марат Баширов, российский политтехнолог.

Как отметил эксперт в своем Telegram-канале, во вторжении могут быть задействованы силы США, дислоцированные на территории прибалтийских республик и Польши. Баширов назвал неслучайным тот факт, что американцы разместили свои базы именно в этих странах.

Ранее в четверг сообщалось, что оппозиционный белорусский журналист Роман Протасевич предсказал начало партизанской войны в бывшей советской республике в случае подавления массовых протестов, вспыхнувших после выборов президента.

ДЦ

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