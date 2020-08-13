Главред NEXTA пообещал Лукашенко партизанскую войну в случае подавления протестов

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13 августа 2020, 08:44 [ «Аргументы Недели» ]

Плакат на акции белорусской оппозиции, Cezary Kowalski / globallookpress.com

В случае подавления протестов в Белоруссии режимом президента Александра Лукашенко в стране разгорится партизанская война. С таким прогнозом выступил Роман Протасевич, главный редактор Telegram-канала NEXTA, связанного с белорусской оппозицией.

- Если этот протест подавится каким-то образом на корню, то, я думаю, дальше белорусы начнут тихую партизанскую войну, - предсказал Протасевич в ходе размещенного на YouTube видеоинтервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что политический эксперт из Белоруссии Валерий Карбалевич заявил о скатывании бывшей советской республики к гражданскому конфликту.