Белорусский политолог заявил о приближении гражданской войны в стране

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12 августа 2020, 20:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «360»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool / globallookpress.com

Белоруссия, где после выборов президента страны вспыхнули массовые протесты, скатывается к гражданской войне. С соответствующим заявлением в разговоре с представителями СМИ выступил Валерий Карбалевич, белорусский политический эксперт.

По словам Карбалевича, президент Александр Лукашенко, избравший тактику силового подавления протестной активности, отказывается признавать раскол между обществом и властью, проявившийся после выборов. При этом уже есть погибший в ходе столкновений, ранены сотни человек, тысячи задержаны правоохранителями. Политолог полагает, что приближается гражданская война.

Ранее в среду сообщалось, что эксперт Илья Гращенков заявил о страхе Лукашенко быть казненным.