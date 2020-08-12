Белорусский политолог заявил о приближении гражданской войны в стране
12 августа 2020, 20:08[ «Аргументы Недели» ]Источник: «360»
Белоруссия, где после выборов президента страны вспыхнули массовые протесты, скатывается к гражданской войне. С соответствующим заявлением в разговоре с представителями СМИ выступил Валерий Карбалевич, белорусский политический эксперт.
По словам Карбалевича, президент Александр Лукашенко, избравший тактику силового подавления протестной активности, отказывается признавать раскол между обществом и властью, проявившийся после выборов. При этом уже есть погибший в ходе столкновений, ранены сотни человек, тысячи задержаны правоохранителями. Политолог полагает, что приближается гражданская война.
Ранее в среду сообщалось, что эксперт Илья Гращенков заявил о страхе Лукашенко быть казненным.
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