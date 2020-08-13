«Силовики засовывают женщинам в рот белые браслеты и угрожают «пустить по кругу»: гражданка Беларуси рассказала о происходящем

Аргументы Недели → В мире 13+

13 августа 2020, 14:37 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

Фото: соцсети

«Моего водителя задержали в первый же день, когда начались протесты. Получил пулю, потому что был в центре вспышки – помогал защищать людей. Сейчас Беларусь просто борется за честные выборы. Не хочу комментировать, пока друзья в СИЗО, – пишет моя знакомая Настя из Минска, а потом долго не выходит на связь. Через сутки объявляется снова. – Сына одной женщины избили до смерти. Когда сидел в автозаке писал в последний раз, потом связь пропала, а утром узнали, что он в морге».

Весь мир уже несколько дней с ужасом наблюдает за тем, как мирные протесты в Беларуси становятся бойней. «Живе Беларусь!» – скандирует толпа, пока силовики избивают граждан омерзительно выплевывая: «Перемен захотелось? Вот вам перемены». Белорусы, тем не менее, отступать не собираются. В борьбе за правду стихийные акции протеста продолжаются во всех областных центрах и крупных городах. Жители, как и все мы, в ужасе. Но другого выхода никто не видит.

Мы связались с Елизаветой З. – журналистом из Беларуси. Специально для «АН» она рассказала о том, что происходит и какие настроения в обществе: «Сейчас обстановка здесь нестабильная и пугающая. Знаменитое выражение Александра Григорьевича «Майдана не будет» сработало точно наоборот. Власть борется с народом массовыми задержаниями, а церемониться с людьми никто даже не думает: хватают и женщин с детьми, и пожилых, и молодёжь. Применяется газовое оружие, светошумовые гранаты, резиновые пули, водное оружие. С сегодняшнего дня (12 августа) говорят о локальном применении оружия посерьёзнее, а точнее, резиновые пули сменились на настоящие. Лично этого я не видела».

Справка: 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Выборы оказались очевидно сфальсифицированными. Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,08% голосов. Помимо действующего президента баллотировалась Светлана Тихановская – жена известного белорусского блогера Сергея Тихановского. После необоснованного задержания Сергея, Светлана выступила перед народом, объявила о том, что будет баллотироваться за мужа. В своей речи она неоднократно говорила, что не претендует на роль дальнейшего президента страны. Её победа на выборах 2020 нужна для того, чтобы в скором времени провести повторные честные выборы со всеми кандидатами, которым запретили баллотироваться ранее. Со всеми ними сейчас идут судебные разбирательства.

«Для недопущения фальсификации голосов Светлана Тихановская (вместе со штабами экс-кандидатов в президенты) делала всё возможное, – говорит Лиза. – Были созданы электронные порталы с голосованиями, на каждом участке закрепили независимых наблюдателей. Результаты поразили: СМИ завалили тысячами видео и фото, где подтверждается, что результаты голосования просто нарисовали. Цитата от большинства сотрудников избирательных участков: «Пришёл приказ «сверху» о том, что голоса кандидата номер 3 (Лукашенко) нужно поменять местами с кандидатом номер 4 (Тихановская)». Большинство людей, которые объявили реальные результаты на своих избирательных участках, сейчас либо сидят, либо платят огромные штрафы. И это только одна – основная причина происходящих протестов. Люди в один голос говорят: «Мы хотим жить, а не выживать в нашей любимой стране». Действительно. 26 лет страной правит один и тот же президент. Вырасти успело уже несколько поколений, а никаких изменений нет. Все стабильно плохо. Начиная от экономики, заканчивая культурным развитием».

«Протестующие хотят другого президента и честных выборов. Мы хотим остановить этот беспредел и несправедливость».

А что же говорят по этому поводу власти?

В интервью с Гордоном Лукашенко грубо выразился о протестующих. Многие белорусские СМИ подпевают, утверждая, что на улицы выходят судимые алкаши и наркоманы. Выходит, сотни тысяч людей по всей стране – те самые маргиналы? Слабо верится.

Но если с Лукашенко и так все понятно, то с Тихановской – нет. Недавно вышло ее обращение из кабинета председателя ЦИКа Ермошиной, где она просит уйти людей с улиц. «Все адекватные люди осознают и видят, что человек запуган, читает этот текст, не поднимая глаз, – комментирует ситуацию Елизавета З. – Тихановская на самом деле символ смелости и отваги белорусского народа. Не могу говорить за всех, но по крайней мере молодёжь и здравомыслящие взрослые полностью поддерживают эту женщину и искренне желают ей сил и терпения. Белорусские СМИ трубят о том, что Тихановскую задели за самое дорогое. Это семья. Дети и муж. Угрожали. Под давлением она согласилась прочесть текст. Надеюсь, с ней все будет в порядке».

«Символом этих «выборов» стала песня Виктора Цоя «Перемен». Это то, чего хотят люди на самом деле».

И снова вернемся к тому, что происходит на улицах. Лиза, как гражданка Беларуси, отмечает: «Белорусы известны по всему земному шару как честный и мирный народ. Даже после фальсификации никто не хотел крови. Велосипедисты устраивали акции солидарности массово проезжаясь по столице и звеня в звоночки, народ выходил на улицу и хлопал в ладоши, автомобилисты сигналили, девушки выходили в белой одежде с цветами. Все вышеперечисленные были задержаны. На каких основаниях? Никто не знает. Как это у нас принято называть в стране: «несанкционированный митинг». Естественно, после зверских задержаний, после такого поведения сотрудников ОМОН, люди стали давать отпор. Так и началась разруха. Потом стала появляться информация о погибших (власти не позволяют даже почтить их память. В Минске были возложены цветы и свечи на место, где погиб один мужчина. Утром следующего дня всё начисто убрали. Остались только пятна крови). Массовые беспорядки теперь стали настолько «из ряда вон», что, казалось бы, те, кто давал присягу защищать народ, превратились во врагов для мирного населения. Перечислять реальные истории задержаний можно очень долго. Что тут говорить? Лукашенко отдал приказ о постройке новых тюрем. В старых уже люди не помещаются. Сотрудники правоохранительных органов обращаются с народом как с грудой костей. Избивают до потери сознания».

Надо сказать еще и о том, что ситуация с выборами в Беларуси многим напоминает ситуацию с выборами в России. В нашей же стране есть мнение, что те, кто против Лукашенко, против РФ и «за» то, чтобы Беларусь вошла в Евросоюз. Об этом у Лизы тоже спросили: «Честно, об этом я слышу впервые. Но у нас действительно не очень любят российскую власть и не просто так. Белорусы просто понимают, что в России ситуация похожа на нашу. Сами понимаете, о чем я.

Вместе с этим могу сказать точно еще и то, что против России в Беларуси выступает минимум людей. Сейчас нам как никогда нужна поддержка нашего братского народа, и мы получаем отклик. Единственное, что возмущает — молчание СМИ в России и странах СНГ. В любом случае, граждан Беларуси всегда волновали насущные проблемы. Евросоюз, НАТО – не то, что занимает большинство».

А занимают большинство жесточайшие задержания. Лиза поначалу обошла стороной рассказы о беспределе силовиков, но все-таки решилась: «Для ОМОНа все женщины на букву «Ш». Они, не стесняясь, угрожают: «Если не заткнетесь, всех пустят по кругу». На машинах силовики въезжают в толпы людей, а девушкам в тюрьмах белые браслеты (знак того, что люди за перемены и новую власть) запихивают в рот. Мне сложно говорить об этом.

Я надеюсь, что в этой войне народ победит и каждый получит то, что заслуживает. Потому что всегда нужно помнить: как бы высоко вы не сидели, какими бы королями жизни не были, все равно найдётся тот, кто выше.

Все белорусы просят помощи в распространении информации о происходящем. Пусть этот беспредел выйдет на мировой уровень, и тогда наша проблема общими усилиями будет решена. Насильно мил не будешь. Жыве Беларусь!».