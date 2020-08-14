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Назван возможный сценарий белорусского восстания против Александра Лукашенко

, 11:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Московский комсомолец»

Назван возможный сценарий белорусского восстания против Александра Лукашенко
Акция белорусской оппозиции, Aleksandr Gusev / globallookpress.com

Виктор Бабарико, находящийся под стражей оппонент президента Белоруссии Александра Лукашенко, может сыграть роль джокера, способного «бить» все козыри властей страны. Соответствующую точку зрения высказал политолог Роман Котиков.

Специалист, ставший собеседником «Московского комсомольца», назвал сценарий белорусского восстания, которое может вспыхнуть в случае передачи на волю посланий от Бабарико и Сергей Тихановского, еще одного арестованного представителя оппозиции. Котиков допустил вариант, при котором эти письма всколыхнут народ так, что в стране произойдет свое «взятие Бастилии».

Ранее сообщалось, что политолог Дмитрий Болкунец спрогнозировал возможное истребление оппозиционеров режимом Лукашенко.

ДЦ

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