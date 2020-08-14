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Предсказаны возможные сроки отставки Лукашенко с поста президента Белоруссии

, 16:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ИА REGNUM

Предсказаны возможные сроки отставки Лукашенко с поста президента Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Alex Halada / globallookpress.com

Белорусский президент Александр Лукашенко заканчивает свою политическую карьеру, за ним больше нет никого, кроме ОМОНа. Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями интернет-СМИ высказал российский политолог Андрей Суздальцев.

Как отметил специалист, ставший собеседником ИА REGNUM, оппозиционные акции парализуют работу правительства, властная вертикаль в Белоруссии в настоящий момент практически не работает. Согласно прогнозу Суздальцева, Лукашенко не удержится на своем посту до конца срока. По мнению эксперта, глава государства уйдет в отставку через «несколько недель» или «пару месяцев».

Ранее в пятницу сообщалось, что обозреватель Максим Юсин предрек России катастрофу в случае потери Белоруссии.

ДЦ

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Политолог спрогнозировал вероятную отставку Лукашенко в ближайшие 48 часов

Политолог спрогнозировал вероятную отставку Лукашенко в ближайшие 48 часов

Александр Лукашенко может покинуть должность президента Белоруссии в течение ближайших двух суток. С соответствующим прогнозом в беседе со СМИ выступил Андрей Суздальцев, российский политический эксперт.

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