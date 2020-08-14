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Эксперт предсказал катастрофу для России в случае потери Белоруссии

, 15:12 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперт предсказал катастрофу для России в случае потери Белоруссии
Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Потеря Белоруссии, где после выборов президента вспыхнули массовые акции протеста, стала бы катастрофой для Российской Федерации. Соответствующую точку зрения озвучил Максим Юсин, отечественный политический обозреватель.

По словам эксперта, выступившего в эфире YouTube-канала «Капитал», в случае потери Белоруссии Россия окажется отсечена от Европы. Как отметил Юсин, в результате реализации данного сценария сбудется «извечная польская мечта» – на западных границах РФ выстроится «антироссийская буферная цепь».

Обозреватель добавил, что Москва никогда не допустит разрыва союзнических отношений с Белоруссией.

Ранее в пятницу сообщалось, что белорусский ЦИК огласил окончательные итоги выборов.

ДЦ

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