В Минске стали отпускать людей из изолятора. Некоторых увозят на скорой, девушки в истерике рассказывают, как над ними издевались

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14 августа 2020, 00:53 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: tvrain.ru

В Минске стали отпускать задержанных людей из следственного изолятора. Некоторых из них увозят на скорых прямо в больницу, многие не могут сдержать слез и рассказывают об унижениях, издевательствах и побоях.

Лукашенко обратился к народу, но не сам, а через спикера белорусского сената Наталью Кочанову. Она сделала заявление от его имени: «Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идет интенсивная работа в этом направлении».

Но люди не готовы в очередной раз поверить обещаниям власти, тем более, что задержанные рассказывают ужасные вещи.