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«Избивали зверски. Спортзал был залит кровью. Без истерик на это невозможно смотреть», рассказала отпущенная из изолятора женщина

, 09:49 [ «Аргументы Недели» ]

«Избивали зверски. Спортзал был залит кровью. Без истерик на это невозможно смотреть», рассказала отпущенная из изолятора женщина
Фото: соцсети

Задержанных за мирные протесты в Белоруссии, которых по решению Лукашенко вчера начали отпускать из ЦИП на Окрестина, рассказывают о нечеловеческом отношении силовиков к мирным гражданам.

«Остановили машину скорой, вышвырнули, поставили автоматы к головам и привезли сюда», - рассказала одна из задержанных врачей.

Несмотря на позднее время, вокруг изолятора вечером в ожидании близких стояли очень много людей. Подъезжали водители-добровольцы, и предлагали подвезти тех, кто выходил из центра, рассказывает портал tut.by. Они же опубликовали видео с рассказами задержанных женщин.

БИ

В мире

В Минске стали отпускать людей из изолятора. Некоторых увозят на скорой, девушки в истерике рассказывают, как над ними издевались

В Минске стали отпускать людей из изолятора. Некоторых увозят на скорой, девушки в истерике рассказывают, как над ними издевались

В Минске стали отпускать задержанных людей из следственного изолятора. Некоторых из них увозят на скорых прямо в больницу, многие не могут сдержать слез и рассказывают об унижениях, издевательствах и побоях

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