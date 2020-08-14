«Избивали зверски. Спортзал был залит кровью. Без истерик на это невозможно смотреть», рассказала отпущенная из изолятора женщина

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14 августа 2020, 09:49 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Задержанных за мирные протесты в Белоруссии, которых по решению Лукашенко вчера начали отпускать из ЦИП на Окрестина, рассказывают о нечеловеческом отношении силовиков к мирным гражданам.

«Остановили машину скорой, вышвырнули, поставили автоматы к головам и привезли сюда», - рассказала одна из задержанных врачей.

Несмотря на позднее время, вокруг изолятора вечером в ожидании близких стояли очень много людей. Подъезжали водители-добровольцы, и предлагали подвезти тех, кто выходил из центра, рассказывает портал tut.by. Они же опубликовали видео с рассказами задержанных женщин.