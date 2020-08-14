«Мирный выход граждан на улицу власть превратила в кровавую бойню», появилось первое видео Тихановской после отъезда из Беларуси
14 августа 2020, 12:18[ «Аргументы Недели» ]
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которая вынуждена была уехать в Литву, записала видеообращение. Она поблагодарила граждан за поддержку и призвала власть прекратить насилие.
Тихановская сказала, что возврата к прежней жизни для страны уже не может быть, и белорусы никогда не захотят жить с прежней властью. Ситуация критическая и Лукашенко придется принять то, что люди хотят перемен. Она призвала людей защитить свой выбор и на мирных акциях собрать подписи, которые будут свидетельствовать, что люди выбрали именно ее.
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