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ЦИК Белоруссии обнародовал окончательные итоги выборов президента

, 14:38 [ «Аргументы Недели» ]

ЦИК Белоруссии обнародовал окончательные итоги выборов президента
Акция белорусской оппозиции, Cezary Kowalski / globallookpress.com

Стали известны окончательные официальные итоги выборов президента Белоруссии. Соответствующую информацию обнародовали сегодня в Центральной избирательной комиссии бывшей советской республики.

Согласно озвученным ЦИК данным, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. На втором месте кандидат от оппозиции Светлана Тихановская с 10,12%.

После выборов, состоявшихся 9 августа, в стране вспыхнули акции протеста. Их участники оспаривают официальные итоги голосования.

Ранее в пятницу сообщалось о том, что политолог Валерий Соловей рассказал о проблемах со здоровьем у Александра Лукашенко.

ДЦ

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