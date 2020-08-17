Лукашенко исключил проведение перевыборов президента в Белоруссии

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17 августа 2020, 11:31 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Xinhua / globallookpress.com

Перевыборов президента Белоруссии не будет. С соответствующим заявлением в понедельник выступил Александр Лукашенко, действующий глава государства.

После выборов, состоявшихся в бывшей советской республике 9 августа, в стране вспыхнули акции протеста. Их участники оспаривают официальные данные голосования, согласно которым Лукашенко набрал 80%.

Как отметил президент на сегодняшней встрече с рабочими Минского завода колесных тягачей, перевыборов не будет. По словам Лукашенко, он не собирается поддаваться давлению оппозиции, так как это грозит уничтожением промышленности страны.

Ранее сообщалось, что белорусские политологи предсказали возможное признание Крыма российском регионом со стороны официального Минска.