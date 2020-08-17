Лукашенко исключил проведение перевыборов президента в Белоруссии
17 августа 2020, 11:31[ «Аргументы Недели» ]
Перевыборов президента Белоруссии не будет. С соответствующим заявлением в понедельник выступил Александр Лукашенко, действующий глава государства.
После выборов, состоявшихся в бывшей советской республике 9 августа, в стране вспыхнули акции протеста. Их участники оспаривают официальные данные голосования, согласно которым Лукашенко набрал 80%.
Как отметил президент на сегодняшней встрече с рабочими Минского завода колесных тягачей, перевыборов не будет. По словам Лукашенко, он не собирается поддаваться давлению оппозиции, так как это грозит уничтожением промышленности страны.
Ранее сообщалось, что белорусские политологи предсказали возможное признание Крыма российском регионом со стороны официального Минска.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.