Зюганов считает, что Белоруссии срочно нужен

Аргументы Недели → В мире 13+

18 августа 2020, 12:19 [ «Аргументы Недели» ]

Геннадий Зюганов, фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Белоруссии "требуется ремонт политической системы". По мнению политика, "видимо, назрели изменения в конституцию". Лидер КПРФ считает, что кроме Лукашенко и его команды, кто создал и укрепил Белоруссию как государство, … в современной Белоруссии проводить это некому".

Он сравнил происходящее в Белоруссии с рейдерским захватом власти антироссийскими силами. В Белоруссии с 9 августа проходят протестные акции против итогов выборов президента.

Зюганов считает, что у кандидатов на пост президента Белоруссии, баллотировавшихся на выборах, в том числе Светланы Тихановской, нет вообще никаких предложений по развитию Белоруссии, ни в области экономики, ни в области политики.

Глава КПРФ выразил мнение, что на данном этапе белорусским властям надо собраться и обсудить ситуацию, которая сложилась после выборов, а затем объяснить, что они готовы пойти на ряд предложений граждан.

По словам Зюганова, ситуацию в Белоруссии должны обсудить Совбез РФ и парламент, поскольку речь идет о безопасности Союзного государства.