Французская газета поместила на обложку Путина в костюме суперагента и с вакциной в руке

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12 августа 2020, 18:26 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Французская газета «Liberation» поместила на обложку нового номера изображение президента РФ Владимира Путина в костюме суперагента Джеймса Бонда и со шприцем в руке. Известно, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от новой коронавирусной инфекции.

При этом российской разработке и эпидемиологической ситуации во Франции посвящены начальные четыре полосы. В качестве заголовка взяли название одного из фильмов бондианы: «Завтра не умрет никогда».

Ранее британские СМИ отреагировали на появление вакцины от COVID-19 в России.

Кроме того, президент Сербии Александр Вучич заявил, что готов первым сделать прививку от коронавируса.

Fransız dergisi Liberation kapağında,

Putin’in elinde silah yerine şırınga ile

aşıyı tuttuğu Photoshop’u kullanmış pic.twitter.com/eI7rbxXQAD — Talat Çetin (@TalatEnverovich) August 12, 2020