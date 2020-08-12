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Французская газета поместила на обложку Путина в костюме суперагента и с вакциной в руке

, 18:26 [ «Аргументы Недели» ]

Французская газета поместила на обложку Путина в костюме суперагента и с вакциной в руке
Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Французская газета «Liberation» поместила на обложку нового номера изображение президента РФ Владимира Путина в костюме суперагента Джеймса Бонда и со шприцем в руке. Известно, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от новой коронавирусной инфекции.

При этом российской разработке и эпидемиологической ситуации во Франции посвящены начальные четыре полосы. В качестве заголовка взяли название одного из фильмов бондианы: «Завтра не умрет никогда».

Ранее британские СМИ отреагировали на появление вакцины от COVID-19 в России.

Кроме того, президент Сербии Александр Вучич заявил, что готов первым сделать прививку  от коронавируса.

БА

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