Французская газета поместила на обложку Путина в костюме суперагента и с вакциной в руке

Французская газета «Liberation» поместила на обложку нового номера изображение президента РФ Владимира Путина в костюме суперагента Джеймса Бонда и со шприцем в руке. Известно, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от новой коронавирусной инфекции.
При этом российской разработке и эпидемиологической ситуации во Франции посвящены начальные четыре полосы. В качестве заголовка взяли название одного из фильмов бондианы: «Завтра не умрет никогда».
Ранее британские СМИ отреагировали на появление вакцины от COVID-19 в России.
Кроме того, президент Сербии Александр Вучич заявил, что готов первым сделать прививку от коронавируса.
Fransız dergisi Liberation kapağında,— Talat Çetin (@TalatEnverovich) August 12, 2020
Putin’in elinde silah yerine şırınga ile
aşıyı tuttuğu Photoshop’u kullanmış pic.twitter.com/eI7rbxXQAD