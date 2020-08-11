Президент Сербии вызвался первым привиться от коронавируса российской вакциной

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11 августа 2020, 18:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Александр Вучич. Фото: сайт Кремля.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что готов первым привиться российской вакциной от коронавируса.

«По его слова, «он счастлив, если русские произвели вакцину, которая ожидалась до ноября». При этом Вучич отметил, что «наши специалисты должны подтвердить нам, что она безопасна и надежна».

Сербский лидер также отметил важность того, чтобы вакцина появилась как можно скорее.

«Вакцина от коронавируса – это спасение для нашей экономики», – заявил Вучич.

Ранее Владимир Жириновский заявил о готовности сделать прививку от COVID.