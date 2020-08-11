Жириновский готов сделать прививку от COVID

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11 августа 2020, 15:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Владимир Жириновский. Фото: globallookpress.com/ Photographer: © State Duma Russia

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о готовности в числе первых сделать прививку от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе партии. Политик не раз утверждал, что он и члены ЛДПР должны одними из первых опробовать новый препарат.

«Владимир Вольфович готов быть в числе первых, кто сделает прививку от коронавируса. Это единственное надежное средство, чтобы обезопасить организм в условиях пандемии», - рассказали в ЛДПР.

Ранее в Минздраве зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.