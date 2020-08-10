Жириновский назвал Лукашенко «дармоедом»

Аргументы Недели → Политика 13+

10 августа 2020, 22:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: zhirinovskylive

Владимир Жириновский. Фото: соцсети

Владимир Жириновский принял участие в протестной акции возле посольства Белоруссии в Москве. Он поддержал митингующих белорусов и назвал «дикостью» аресты протестующих в ночь подсчета голосов.

Жириновский обвинил белорусского президента в том, что тот «нарисовал» себе 80 процентов голосов и «спустил собак» на митингующих граждан.

«Многих людей даже не пускали на избирательные участки. Зато досрочное голосование 42 процента. Это что за математика? Больше выборов с участием Лукашенко не будет. Все зависит от нас: сколько еще мы согласны содержать дармоеда?» - заявил Жириновский.