Как в Британии отреагировали на появление вакцины в России

Британия сомневается в качестве российской вакцины от коронавируса. Британские СМИ рассказали о регистрации препарата. Но сделали это весьма своеобразно.
Президент Владимир Путин заявил, что Россия стала первой страной в мире, которая дала нормативное одобрение вакцине Covid-19. Это произошло после менее, чем двухмесячных испытаний на людях.
Так начали рассказ британские СМИ. Они процитировали российского лидера и добавили, что препарат был испытан на одной из дочерей Владимира Путина.
«Однако есть опасения по поводу скорости, с которой Россия продвигается к выпуску своей вакцины», — сообщила газета the Guardian: «некоторые обеспокоены тем, что Россия может поставить национальный престиж выше надежной науки и безопасности».
Великобритания уже удивляла восприятием пандемии. Такое ощущение, что коронавирус там воспринимают, как некое соревнование. Предыдущие материалы были написаны в духе обиды из-за проигрыша английских медков в "чемпионате мира" по созданию вакцины от коронавируса.