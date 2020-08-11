Как в Британии отреагировали на появление вакцины в России

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11 августа 2020, 21:21 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Борис Джонсон на фото Globallookpress.com/ Xinhua

Британия сомневается в качестве российской вакцины от коронавируса. Британские СМИ рассказали о регистрации препарата. Но сделали это весьма своеобразно.

Президент Владимир Путин заявил, что Россия стала первой страной в мире, которая дала нормативное одобрение вакцине Covid-19. Это произошло после менее, чем двухмесячных испытаний на людях.

Так начали рассказ британские СМИ. Они процитировали российского лидера и добавили, что препарат был испытан на одной из дочерей Владимира Путина.

«Однако есть опасения по поводу скорости, с которой Россия продвигается к выпуску своей вакцины», — сообщила газета the Guardian: «некоторые обеспокоены тем, что Россия может поставить национальный престиж выше надежной науки и безопасности».

Великобритания уже удивляла восприятием пандемии. Такое ощущение, что коронавирус там воспринимают, как некое соревнование. Предыдущие материалы были написаны в духе обиды из-за проигрыша английских медков в "чемпионате мира" по созданию вакцины от коронавируса.