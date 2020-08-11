В РФ уже запатентована вакцина от коронавируса

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11 августа 2020, 13:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Доклинические исследования вакцины от COVID-19 прошли в центре Гамалеи Минздрава России и в 48 НИИ министерства обороны, клинические - в Сеченовском институте и филиале главного военного госпиталя имени Бурденко, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

"Доклинические исследования вакцины проводились непосредственно в центре Гамалеи Минздрава России и в 48 НИИ министерства обороны. Клинические испытания прошли на двух базах — это Сеченовский институт Минздрава России и филиал главного военного госпиталя имени Бурденко", - сказал Мурашко на совещании президента РФ с членами правительства. Минобороны России подчеркивает, что данная вакцина была произведена с участием 48-го НИИ МО РФ.