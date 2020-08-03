В Британии присудили России победу в гонке по созданию covid-вакцины

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3 августа 2020, 18:38 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

фото: pixabay.com

Россия претендует на победу в гонке по производству вакцины от коронавируса. Об этом сообщили британские СМИ.

Поводом для присуждения победы России стало заявление Москвы. Минобороны объявило, что вакцина от коронавируса успешно испытана. Ее производство начнется в следующем месяце, а массовая вакцинация планируется в октябре.

«Российское правительство утверждает, что оно обогнало десятки глобальных конкурентов, включая США и Великобританию, в гонке по созданию жизнеспособной коронавирусной вакцины», — пояснила газета the Guardian.

В оригинальном заявлении Минобороны про победу в коронавирусной гонке ничего не говорится. Она сама по себе выглядит нелепой. Российские военные сообщили просто, об успешном испытании вакцины.

Судя по всему, это Британия участвовала в состязаниях по созданию вакцины. Если не врачи, то журналисты, наверное, теперь сожалеют, что их страна не сумела получить почетное звание «Хвастунишка века».

Коронавирус стал вызовом для всего человечества. Логичным было бы объединение усилий всех государств. Медики различных стран могли начать работать над созданием вакцины все вместе. Но политические столицы закрыли исследования, и каждое государство начало изобретать свою вакцину.

Судя по всему, политики слишком заигрались в свои войнушки. Они не понимают, что пандемия — это не Олимпиада. Единственное почетное звание, которое может получить победитель — «Хвастунишка века». Другие государства в ближайшее время получат свои вакцины. Никто у победителя покупать ничего не будет. Поэтому профита первый создавший вакцину не получит.