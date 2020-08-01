Правительства всех стран борются за звание «Хвастунишка века»

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1 августа 2020, 21:42 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

антикоронавирусная месса на фото globallookpress.com/ Marco Alpozzi

В мире продолжается скандал, связанный с хакерскими атаками на исследовательские центры. Якобы хакеры одной страны пытались украсть результаты covid-исследований. Недоумение вызывает сам скандал. Получается, правительства всех стран в мире борются за звание «Хвастунишка века».

Соединенные Штаты обвинили китайских хакеров в попытках кражи результатов covid-исследований. Официальный Пекин назвал их клеветой. Китайские медики уже сами ощутимо продвинулись вперед в этих исследованиях.

Эти взаимные обвинения похожи на попытку публично опозориться. Исследования коронавируса ведутся во всех странах. Результаты тщательно секретятся.

Вместо того, чтобы объединиться всем миром перед общей угрозой, и проводить общее исследование, правительства разных стран принялись тайком разрабатывать вакцину. Они устроили что-то типа соревнований.

В любых соревнованиях победитель получает приз. В данном случае у правительства страны, которая первой изобретет вакцину, появится возможность заявить на весь мир: «Мы были первыми!»

Это будет самое нелепое хвастовство в мире, за всю историю, по крайней мере, нынешнего века. Никакого политического профита власть страны-победителя не получит, кроме этого нелепого хвастовства. Даже продать патент не получится, так как в других странах уже тоже будут готовы свои вакцины.

Это засекречивание результатов исследования коронавируса выглядит, как борьба правительств за почетное звание «Хвастунишка века».

МАКЕТ ГРАМОТЫ ДЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА СТРАНЫ, ПЕРВОЙ ОБЪЯВИВШЕЙ О СОЗДАНИИ ВАКЦИНЫ ОТ КОРОНАВИРУСА

(автор: корреспондент АН)

