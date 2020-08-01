Китай опроверг обвинения в covid-хакерстве

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1 августа 2020, 20:50 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Fox news

фото: pixabay.com

Официальный Пекин назвал клеветой обвинения в свой адрес, после заявлений США в попытке кражи китайскими хакерами исследовательских систем. Китай сам боится, что Запад совершит хакерские атаки на их системы.

Власти Китая заявляют, что никогда не участвовали в кибернетических атаках. Ранее китайцев обвинял в этом Минюст США. Говорилось, что китайские хакеры атаковали медицинские информационные системы с целью кражи результатов исследования коронавируса.

«В последнее время так называемые источники из правительства США обвиняют Китай во взломе с целью кражи технологий и данных американских исследований вакцин, но никаких доказательств этому нет», — заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь. Он назвал обвинения чистой клеветой, и пояснил, почему Пекину нет смысла ничего красть: «Как мы уже неоднократно говорили, Китай лидирует в мире по исследованиям и разработкам вакцины COVID-19. Нам не нужно продвигаться вперед с помощью воровства, и мы никогда этого не делали».

По словам Ван Веньбина, официальный Пекин в свою очередь сам обеспокоен потенциальными хакерскими атаками со стороны иностранных субъектов, пытающихся украсть их данные.