ФБР обвинило Китай в попытке взломать сайты организаций, исследующих коронавирус

Федеральное бюро расследований и Агентство по кибер- и инфраструктурной безопасности Соединенных Штатов Америки обвинили Китай в попытке взлома организаций, которые исследуют коронавирус нового типа.
Подчеркивается, что попытки взлома были якобы зафиксированы со стороны связанных с КНР киберсубъектов и охотников за данными. Все они пытались незаконным образом получить от сетей медучреждений и от специалистов, исследующих COVID-19, ценные данные и информацию о состоянии здоровья людей, а также новости о вакцинах, лечении и процессе тестирования.
В ФБР уточнили, что кража данной информации потенциально ставит под угрозу предоставление эффективных и безопасных вариантов лечения коронавирусной инфекции.