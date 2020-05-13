ФБР обвинило Китай в попытке взломать сайты организаций, исследующих коронавирус

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13 мая 2020, 18:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

программа, pixabay.com

Федеральное бюро расследований и Агентство по кибер- и инфраструктурной безопасности Соединенных Штатов Америки обвинили Китай в попытке взлома организаций, которые исследуют коронавирус нового типа.

Подчеркивается, что попытки взлома были якобы зафиксированы со стороны связанных с КНР киберсубъектов и охотников за данными. Все они пытались незаконным образом получить от сетей медучреждений и от специалистов, исследующих COVID-19, ценные данные и информацию о состоянии здоровья людей, а также новости о вакцинах, лечении и процессе тестирования.

В ФБР уточнили, что кража данной информации потенциально ставит под угрозу предоставление эффективных и безопасных вариантов лечения коронавирусной инфекции.