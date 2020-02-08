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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Хакеры взломали корпоративные аккаунты Facebook в Twitter

, 11:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Хакеры взломали корпоративные аккаунты Facebook в Twitter
Фото: pixabay.com

Официальный представитель компании сообщил, что мнившей ночью группа хакеров взломала несколько аккаунтов социальной сети Facebook в сервисе микроблогов Twitter. При этом нарушители не стали скрывать своих имен и оставили послание.

Собеседник рассказал, что взломаны два официальных аккаунта Facebook. По его словам, в социальной сети и его приложении Messenger было оставлено сообщение от хакерской группировки OurMine, в котором говорилось, что «даже Facebook уязвим для хакерских атак, но по крайней мере их система безопасности лучше, чем у Twitter». Позже обращение было быстро удалено.

Представитель компании добавил, что доступ и контроль за аккаунтами восстановлены. Он уточнил, что страницы были взломаны через «стороннюю платформу». 

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