Как устроена система массовой слежки за людьми с помощью современных гаджетов

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6 февраля 2020, 09:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram-канал «Экономика цифровой эры»

Мужчина с телефоном, pixabay.com

Запрет на использование технологии распознавания лиц в США не решит проблему тотального контроля. Во многих штатах активисты призывают к общенациональному запрету этой технологии. Их позицию публично поддерживает Демократическая партия, пишет Telegram-канал «Экономика цифровой эры».

Шум вокруг технологии имеет эффект. Десятки крупнейших музыкальных фестивалей в Америке уже пообещали не использовать распознавание лиц во время проведения своих мероприятий. Однако пока весь этот шум привлекает внимание к одному конкретному методу идентификации личности, который является лишь небольшой частью системы.

Массовая слежка в масштабах всего мира становится повседневной нормой, ведь даже если камеры не будут отслеживать перемещения по торговому центру или музыкальному фестивалю (с чем борются активисты), телефон и банковская карта, с которой оплачиваются покупки, зафиксируют всё - MAC-адрес, имя и передвижения человека, его контакты и потребительские предпочтения.

Кроме того, помимо лиц людей можно идентифицировать на расстоянии по сердцебиению или походке, по отпечаткам пальцев и радужной оболочке глаза (некоторые современные камеры умеют считывать эту информацию с нескольких метров). И это не говоря о том, что смартфоны уже передают о человеке гораздо больше информации, чем можно себе представить.

Как только человек идентифицирован, полученные сведения соотносятся с другими данными (о перемещениях, доходах, этнической принадлежности, образе жизни, профессии и интересах, покупках, просмотрах страниц в интернете) и создаётся индивидуальный портрет пользователя. На создании максимально глубоких профилей каждого пользователя зарабатывают крупнейшие интернет-компании, такие как Google и Facebook, а индустрия брокеров данных - огромная и почти полностью нерегулируемая.

Некоторые эксперты считают, что человечество уже проиграло битву за приватность. Единственный способ избежать тотального контроля со стороны высокотехнологичных компаний и властей - в принципе запретить сбор персональных данных и таргетированную рекламу, в том числе анализ «цифрового следа» и технологии cookies, что, конечно, просто невозможно себе представить - ведь это фактически повернет прогресс вспять.

Ранее тот же Telegram-канал писал, что в Google решили продавать данные пользователей правоохранителям и государству. Также сообщалось, что в ООН раскрыли вред цифровых голосовых помощников с женскими голосами.